Перерасчет пенсии работающим пенсионерам

Ежегодно с 1 августа страховые пенсии работающих пенсионеров пересчитываются в сторону увеличения. За каждый предыдущий отработанный год, исходя из уплаченных работодателем страховых взносов, начисляются дополнительные пенсионные баллы, и осуществляется прибавка.

В Кемеровской области 856,8 тыс. пенсионеров. 217 тысячам из них, которые работали в 2018 году, с 1 августа 2019 года осуществлен перерасчет страховых пенсий по старости и по инвалидности.

У каждого прибавка будет индивидуальна: в зависимости от зарплаты пенсионера и суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов. При перерасчете прибавка составит не более 3 баллов.

Перерасчет производится автоматически, в Пенсионный фонд обращаться не нужно.

В настоящее время работающие пенсионеры получают свои страховые пенсии без учета ежегодной индексации. Такой порядок действует до тех пор, пока пенсионер не оставит трудовую деятельность. После увольнения он будет получать свою пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.