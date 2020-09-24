Перевести выплату пенсии на карту «Мир» можно через «Личный кабинет гражданина»

Каждый пенсионер вправе сам выбрать удобный способ доставки пенсии. Это может быть как отделение почтовой связи (на дому или непосредственно в отделении почтовой связи), так и кредитные организации (на счет по вкладу, на счет банковской карты).

Напомним, что с 1 октября 2020 г. для получения пенсий и иных социальных выплат через кредитные организации будет использоваться национальная платежная система «Мир»*.

В случае, когда к расчетному счету, на который перечисляется пенсия, выпущена карта другой платежной системы, денежные средства, перечисленные Пенсионным фондом, обязательно зачислятся на специальный банковский счёт пенсионера. Денежные средства с этого счета пенсионер может получить непосредственно в кассе банка не позднее десяти рабочих дней со дня перечисления пенсии и в дальнейшем оформить карту «Мир».

Если при получении карты «Мир» изменяются реквизиты расчётного счета, то об этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд. Сделать это можно, не выходя из дома, подав заявление о доставке пенсии в разделе «Пенсии» в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР (необходима регистрация на портале госуслуг). Представить новые реквизиты можно, обратившись в МФЦ, в клиентскую службу ПФР по предварительной записи или направить информацию почтой.

Напоминаем, что получатель пенсии в любой момент может поменять доставочную организацию, также подав заявление в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда (pfrf.ru).

*Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платёжной системе».