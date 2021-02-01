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Перейти на электронный формат трудовой книжки можно в 2021 году

Более 67 тысяч работающих жителей Кузбасса в 2020 г. выбрали электронную трудовую книжку. Такие данные поступили в территориальные органы ПФР по Кемеровской области - Кузбассу в отчетах страхователей.

Большая часть работников высказалась в пользу бумажного варианта трудовой книжки – 715 тысяч, однако их число каждый день постепенно уменьшается: люди пользуются возможностью, которая им предоставлена законодательством, перейти на электронный формат и после 2020 г.

Одно из главных преимуществ электронного формата в том, что он практически исключает риск потери работником сведений о своём трудовом стаже. Даже в случае ликвидации работодателя сотрудник может запросить в ПФР сведения о своей трудовой деятельности и получить их.

Электронные книжки удобны с точки зрения организации дистанционной работы, которая особенно актуальна в сегодняшних реалиях на фоне распространения коронавирусной инфекции. В случае дистанционного трудоустройства работодателю можно направить сведения из ЭТК по электронной почте.

Кроме того, для оформления загранпаспорта или ипотеки ЭТК («сведения о трудовой деятельности») можно распечатать прямо из личного кабинета на портале Госуслуг или официальном сайте ПФР, она сразу будет заверена электронной подписью и действительна во всех инстанциях. Там же сотрудник получает гарантированный постоянный доступ к сведениям о своей трудовой деятельности без участия работодателя и может наблюдать за всеми вносимыми в неё изменениями.

Напомним, с 1 января 2020 года все работники, у которых уже есть трудовая, получили возможность перейти на электронный формат на добровольной основе. Для людей, впервые устраивающихся на работу в 2021 году, сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде.

Тот, кто подал заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Если человек так и не написал заявление, то у него остается бумажная трудовая. Люди, выбравшие электронный формат, вернуться к бумажному уже не смогут. Бумажную трудовую они получили на руки и должны хранить ее дома как официальный документ, подтверждающий весь предыдущий стаж.

Общество
kuzbassnews.ru
01/02/2021
Общество
Новости Кузбасса

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