Период нерабочих дней в России продлится до 11 мая

Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая, об этом на совещании по противодействию распространению коронавируса заявил президент РФ Владимир Путин.
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