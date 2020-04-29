Период нерабочих дней в России продлится до 11 мая

Минздрав Кузбасса назвал сроки выплат бонусов для врачей Дополнительно медперсонал получит деньги, перечисленные от государства. Эти средства — бонус за...

Кузбасские власти рассказали, как будут работать цифровые пропуска В ходе онлайн-брифинга, состоявшегося 29 апреля, Максим Садиков рассказал, что в настоящий момент...

На перекрёстке Мичурина и Красноармейской изменят схему движения В Кемерове изменят схему движения на перекрёстке улиц Мичурина и Красноармейская. Это связано с...