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«Период охлаждения»: изменить решение о смене (о досрочной смене) страховщика можно до конца 2020 года

1 декабря завершилась кампания по приему заявлений о смене страховщика (ПФР или НПФ). Граждане, которые в течение 2020 года подали заявление о переводе пенсионных накоплений, могут до конца года изменить свое решение и отказаться от такого перевода.

Для этого необходимо подать уведомление об отказе от смены страховщика в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или через личный кабинет на портале Госуслуг (нужна усиленная квалифицированная подпись).

Также о наличии заявления о смене (о досрочной смене) страховщика, поданного от имени застрахованного лица, можно уточнить на сайте ПФР в личном кабинете в разделе «История обращений».

В 2020 году кузбассовцы подали в клиентские службы ПФР 2235 заявлений о смене страховщика, из них 2148 человек выбрали досрочный вид перехода. Через Единый портал государственных услуг поступило 1383 заявления, из них 1327 – о досрочном переходе.

Напоминаем, что при досрочном переходе возможна потеря инвестиционного дохода от 1 года до 4-х лет. Именно этой категории граждан следует внимательно подойти к анализу своего решения и возможности изменить его до конца 2020 года.

До 31 декабря 2020 года граждане также вправе подать заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), если страховщиком является ПФР, который передает пенсионные накопления для инвестирования в Государственную управляющую компанию «ВЭБ.РФ» или в одну из частных управляющих компаний.

Общество
kuzbassnews.ru
04/12/2020
Общество
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