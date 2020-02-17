Перспективы биржевой торговли древесиной обсудили в Тисульском районе

Начальник областного департамента лесного комплекса Максим Яковлев рассказал лесозаготовителям, работающим на территории района, о внедрении в Кузбассе пилотного проекта биржевой торговли древесиной.

Главная цель совещания расширить состав участников пилотного проекта, привлечь на биржу представителей лесного бизнеса региона, разъяснить им преимущества внедрения передовых биржевых технологий. По словам начальника департамента, ведомство планирует продолжить рабочие встречи с участием муниципальных властей и бизнеса для популяризации торгов.

Напомним, проект лесной биржи в регионе реализуется на площадке Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи на двух аукционных платформах «Лес и лесоматериалы» и «Торг-I». Проект запущен осенью 2019 года в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Кузбасса и АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». Со стороны Кузбасса соглашение подписал губернатор Сергей Цивилев 6 июня 2019 года на полях Петербургского международного экономического форума.

Внедрением проекта биржевой торговли древесиной в Кузбассе занимается департамент лесного комплекса Кемеровской области, основные участники проекта – девять подведомственных департаменту автономных учреждений – лесхозов.