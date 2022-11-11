Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Первая команда кузбасских военнослужащих отправилась для прохождения военной службы по призыву в элитные войска Росгвардии

 В Кемерове в рамках осенней призывной кампании состоялась первая отправка кузбассовцев на военную службу по призыву в легендарную отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН) имени Ф.Э. Дзержинского.

Перед убытием в элитные войска Росгвардии к новобранцам обратился временно исполняющий обязанности командира кемеровского ОМОН «Оберег» полковник Николай Хмелев.

 «Вы настоящие мужчины, вы не стали уклоняться от службы, прятаться, вы достойно пошли служить»,- сказал полковник Хмелев. Офицер Росгвардии отметил, что элитные войска, в которых предстоит служить кузбасским бойцам, будут отличной школой жизни. Николай Петрович подчеркнул, что двери кемеровского ОМОН будут открыты для воспитанников-дзержинцев.

 Специалисты Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу провели мероприятия предварительного изучения и отбора кандидатов по состоянию здоровья, физической подготовленности, морально-нравственной устойчивости. Главное неотъемлемое качество – личное желание у новобранцев проходить службу в войсках правопорядка.

 Стоит отметить, что согласно требованиям Президента РФ военнослужащие по призыву, в том числе Росгвардии, к выполнению служебно-боевых задач в ходе проведения специальной военной операции не привлекаются.

 ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского имеет богатую боевую историю и является главным боевым соединением Росгвардии. Именно по инициативе Дзержинского 17 июня 1924 года была сформирована дивизия особого назначения. Во время Великой Отечественной войны соединение участвовало в боях под Москвой, Калугой, Новгородом, воевало на Западном и Волховском фронтах. Именно воинам-дзержинцам 24 июня 1945 года на историческом Параде Победы было предоставлено почетное право бросить знамена поверженной Германии к подножью Мавзолея.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
11/11/2022
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus