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Первая «умная» спортплощадка открылась в Кузбассе

«Умную» спортплощадку смонтировали в Белове на стадионе «Горняк» в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

«Умная» спортивная площадка — это стадион площадью 4 835 кв. м. Здесь есть трибуна на 100 мест, футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для игр в волейбол и баскетбол, а также уличные тренажеры —  силовые и гимнастические. Установлены на новейшей спортплощадке и скалодром, и два комплекса для воркаута — детский и взрослый. Заниматься здесь может бесплатно любой желающий с 08:00 до 21:00 ежедневно.

Особенность спортивного объекта в том, что на каждый тренажер нанесен специальный QR-код, с помощью которого посетители могут ознакомиться с техникой выполнения упражнений и подобрать индивидуальную нагрузку. 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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Белово
kuzbassnews.ru
31/10/2022
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