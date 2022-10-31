Первая «умная» спортплощадка открылась в Кузбассе

«Умную» спортплощадку смонтировали в Белове на стадионе «Горняк» в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

«Умная» спортивная площадка — это стадион площадью 4 835 кв. м. Здесь есть трибуна на 100 мест, футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для игр в волейбол и баскетбол, а также уличные тренажеры — силовые и гимнастические. Установлены на новейшей спортплощадке и скалодром, и два комплекса для воркаута — детский и взрослый. Заниматься здесь может бесплатно любой желающий с 08:00 до 21:00 ежедневно.

Особенность спортивного объекта в том, что на каждый тренажер нанесен специальный QR-код, с помощью которого посетители могут ознакомиться с техникой выполнения упражнений и подобрать индивидуальную нагрузку.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса