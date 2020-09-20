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Первая в 2020 году модельная библиотека открылась в Кузбассе в поселке Шерегеш по нацпроекту «Культура»

Новая модельная библиотека открылась в поселке Шерегеш Таштагольского района в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». На ее создание направлено почти 1 млн рублей, из них 500 тыс. рублей — средства областного бюджета, еще 450 тыс. рублей выделил муниципалитет. Торжественное открытие было приурочено к празднованию Дня поселка Шерегеш.

Новая модельная библиотека создана на базе существующей библиотеки-филиала №3. Ежегодно здесь обслуживается более 3 тысяч читателей. Благодаря выделенным средствам удалось оснастить библиотеку оргтехникой и компьютерным оборудованием, что позволит сотрудникам внедрять новые формы и методы работы с читателями. Книжный фонд, который комплектуется с 1962 года и насчитывает более 28 тысяч экземпляров изданий, в ближайшее время пополнится новой литературой — на эти цели из областного бюджета направлено 75 тыс. рублей. Также за счет средств муниципалитета отремонтировали помещения.

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kuzbassnews.ru
20/09/2020
Культура
Образование
Общество
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Таштагол
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