Первая волна паводка проходит в Кузбассе без осложнений

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По данным Кемеровского гидрометеоцентра, уровни на освободившихся ото льда реках упали за сутки.
Как сообщает ГУМЧС России по области, несмотря на благоприятное прохождение первой волны, противопаводковая группировка продолжает находится в режиме повышенной готовности.
Фото: пресс-служба АКО
10/04/2019
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