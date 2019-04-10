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Первая волна паводка проходит в Кузбассе без осложнений

По данным Кемеровского гидрометеоцентра, уровни на освободившихся ото льда реках упали за сутки.

Как сообщает ГУМЧС России по области, несмотря на благоприятное прохождение первой волны, противопаводковая группировка продолжает находится в режиме повышенной готовности.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Общество
kuzbassnews.ru
10/04/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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