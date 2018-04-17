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Первое десятилетие софинансирования пенсий на исходе

В 2018 году заканчивается десятилетний срок для тех участников Программы государственного софинансирования пенсий, которые вступили в нее раньше всех, в 2008 – 2009 годах и сделали первые отчисления в 2009 году. В Кузбассе их  более 14 тыс. человек. В целом в Кемеровской области в Программе государственного софинансирования пенсий участвует более 288 тыс. человек.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области напоминает, что в этом году тем, кто сделал свой первый взнос по программе в 2009 году, представляется последняя возможность получить софинансирование государства к своему взносу. Он может составлять от 2000 до 12000 рублей и внести деньги нужно до конца 2018 г. Программой предусмотрено пополнение накопительного счета и по истечении 10 лет, но уже без участия государства.

Направлять средства на накопительную пенсию можно двумя способами: самостоятельно, перечисляя деньги в Пенсионный фонд через кредитную организацию, либо через работодателя (для граждан, которые написали на работе заявление об удержании добровольных страховых взносов из заработной платы).

Информацию о суммах, поступивших на накопительный счет, и сумме инвестиционного дохода от их вложения, также учтенной на счете, можно узнать в личном кабинете гражданина на сайте ПФР либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг .

Из сумм, внесенных дополнительно на свою накопительную пенсию в рамках Программы софинансирования, можно произвести налоговый вычет.

Подробную информацию о программе можно получить на официальном сайте Пенсионного фонда РФ .

Общество
kuzbassnews.ru
17/04/2018
Общество
Новости Кузбасса

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