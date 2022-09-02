Первого сентября в Белове транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие на тему «Безопасность на транспорте»

Первое сентября - "День знаний" и в школах проходят торжественные линейки, учителям дарят цветы, а для первоклассников звучит первый звонок. В этот праздничный день сотрудники транспортной полиции находятся на охране общественного порядка при детских образовательных школах и считают своим долгом дать ученикам напутственные наставления и новые знания.

Так, начальник отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово майор полиции Кристина Леоненко, провела мероприятие по профилактике детского травматизма на железнодорожном транспорте в средней общеобразовательной школе № 76 города Белово.

Транспортные полицейские рассказали учащимся, что переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров.

Предупредили об опасностях, подстерегающих их на железной дороге, почему нельзя заходить за желтую линию на железнодорожных платформах, о недопущении использования наушников и мобильных телефонов при переходе через железнодорожные пути и привели примеры последствий нарушений правил поведения на железнодорожном транспорте.

С ребятами также обсудили вопросы таких опасных для жизни игр, как зацепинг и экстремальное селфи и чем опасен на первый взгляд неподвижный состав. Необоснованный риск и пренебрежение правилами безопасности может серьезно нарушить работу транспорта и зачастую приводит к гибели человека.

В заключение Кристина Леоненко пожелала учащимся хорошего учебного года и быть осторожными на объектах железнодорожного транспорта.

Фото из открытых источников