Первую спортивную площадку ГТО открыли в поселке Демьяновка

Королевская двойня появилась на свет в роддоме в Кемерове Особой заботой окружили «королевскую» двойню в родильном доме областной детской больницы в Кемерове...

Мчавшийся по встречной полосе автомобиль попал в лобовое ДТП на автодороге в Кузбассе Легковой автомобиль мчался на высокой скорости по полосе встречного движения. Это привело к дорожно...

Второй крупный торговый комплекс закрыли в Кемерове из-за нарушений пожарной безопасности Прокуратура в Кемерове через суд добилась временной приостановки работы одного из крупнейших в...