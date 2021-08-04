Первую спортивную площадку ГТО открыли в поселке Демьяновка

На территории общеобразовательной школы поселка Демьяновка Ленинск-Кузнецкого округа в рамках нацпроекта «Демография» открылась спортивная площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
На площадке размещено оборудование для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО, уличные силовые и кардиотренажеры, зона воркаута с разноуровневыми турниками и рукоходами для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО для всех категорий населения, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Покрытие площадки выполнено из травмобезопасной резиновой плитки. На установку и оснащение направлено порядка 2,4 млн рублей.
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса
04/08/2021
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