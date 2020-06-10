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Первые базы отдыха, отели и гостиницы туристических комплексов открыты для кузбассовцев

В Таштагольском и Тисульском районах после снятия ограничений уже открыты первые комплексы и отели для отдыха кузбассовцев.

Принимать гостей готовятся также в Тисульском, Гурьевском, Крапивинском районах и на горе Люскус в Кемерове, сообщили в министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса.

В Шерегеше получили положительное заключение комиссии и открыты «Альпенклаб» и «Шервуд» (сектор А), в ближайшие дни специалисты проинспектируют отели «Йети-Хаус», «Шория Лэнд», «Айс Клуб» и «Зима».

Горнолыжный комплекс «Горная Саланга» в Тисульском районе также официально открыт.

Завтра, 10 июня, откроется центр отдыха «Танай» в Промышленновском районе.

Комплекс «Золотая гора» в Гурьевском районе и пейнтбольный клуб комплекса «Зеленогорский» в Крапивинском районе готовы к открытию и ждут положительного заключения комиссии. На следующей неделе проверят готовность объектов отдыха на горе Люскус в Кемерово.

Гостиницы и иные объекты досуга в комплексах будут принимать только жителей Кузбасса. Объекты допускают к открытию, если здесь установлен масочный режим, имеются дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры, нанесена разметка и расставлена мебель в номерах для соблюдения социальной дистанции. Кроме того, администрация обязана вести журналы контроля температуры, питание организовать в номерах или на открытом воздухе.

В помещениях пока останутся закрытыми детские игровые комнаты и развлекательные центры, спа-центры, бани, сауны, бассейны и другие объекты досуга. Подходы к пляжам и местам массового отдыха у воды также временно перекрыты.

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kuzbassnews.ru
10/06/2020
Общество
Топ
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Кемерово
Крапивинский
Таштагол
Тисуль
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