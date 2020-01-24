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Первые сведения для электронных книжек поступят от российских работодателей до 17 февраля

Начиная с 2020 года работодатели направляют в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности работников для формирования электронных трудовых книжек. Данные передаются ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, и включают в себя информацию о таких кадровых событиях, как прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение. Отчетность также подается, если работодатель меняет свое название или работник пишет заявление о выборе формы трудовой книжки.

Первые сведения для электронных книжек поступят от российских работодателей не позднее 17 февраля, так как 15 февраля приходится на выходной день. Соответствующая форма отчетности в ближайшее время будет утверждена. Наряду с информацией о кадровых мероприятиях 2020 года в ней будет отражено последнее кадровое мероприятие у нынешнего работодателя по состоянию на 1 января 2020-го.

Передача сведений происходит в рамках существующего формата взаимодействия работодателей с территориальными органами Пенсионного фонда. Представить информацию можно через кабинет страхователя, специализированного оператора связи или отделы персонифицированного учета. Работодатели с численностью работников свыше 25 человек сдают отчетность в электронной форме.

Сведения для цифровых трудовых книжек направляются всеми компаниями и предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности.

До 30 июня 2020 года включительно всем работодателям также необходимо под роспись проинформировать работников о праве выбора формы трудовой книжки и принять до конца года соответствующее заявление о ее сохранении или переходе на электронную версию.

Подробнее об электронных трудовых книжках.

Общество
kuzbassnews.ru
24/01/2020
Общество
Новости Кузбасса

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