Первые в этом году тройняшки родились в Кемерово

Первая в 2021 году тройня появились на свет в родильном доме Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова.

У 27-летней кемеровчанки Рузанны Саргсян родились девочка и два мальчика. Рост малышей составил от 42 до 45 сантиметров, вес — от 1740 до 2190 граммов. Сразу после появления на свет младенцев поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Мальчики первое время нуждались в респираторной поддержке. Сейчас счастливая мама и трое малышей находятся вместе в отделении патологии новорожденных, все чувствуют себя хорошо.Имена малышам родители уже дали: сыновья — Лео и Роман, дочь — Ангелина.

По словам многодетной мамы Рузанны Саргсян, тройное счастье молодая семья ждала более пяти лет. Отец малышей Цолак Саргсян работает продавцом-консультантом, мама — домохозяйка. Молодые родители вместе с родственниками живут в частном доме.

По региональной традиции, семья, в которой родились тройняшки, получит материальную помощь и памятные медальоны. Также будет рассмотрен вопрос об улучшении жилищных условий многодетной семьи.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса