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Первые воспитанники Президентского кадетского училища посвящены в кадеты

353 учащихся 5, 6 и 7 классов дали клятву: «Упорно и настойчиво овладевать знаниями, готовить себя к служению Отечеству и своему народу, неукоснительно соблюдать устав училища, чтить и приумножать традиции училища, быть честным и справедливым, преданным и верным кадетским идеалам, быть образцом для молодежи России, дорожить честь кадета, всемирно умножать славу родного училища».

В этот же день 18 кадет назначены заместителями командиров взводов с присвоением звания младший вице-сержант, 54 кадета – командирами отделений с присвоением звания младший вице-сержант.

 

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
07/10/2019
Образование
Кемерово

Комментарии

Новость безусловно знаковая! Но, уважанемые журналисты "kuzbassnews.ru", не учу, но советую проверять тест перед публикацией и редактировать переносы из другого текста таким образом, чтобы падежи и др. правила русского языка. соблюдались, а то вот такая нелепость получается "...дорожить честь кадета, всемирно умножать..."
07/10/2019
Новости Кузбасса

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