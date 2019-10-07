Комментарии

353 учащихся 5, 6 и 7 классов дали клятву: «Упорно и настойчиво овладевать знаниями, готовить себя к служению Отечеству и своему народу, неукоснительно соблюдать устав училища, чтить и приумножать традиции училища, быть честным и справедливым, преданным и верным кадетским идеалам, быть образцом для молодежи России, дорожить честь кадета, всемирно умножать славу родного училища».

В этот же день 18 кадет назначены заместителями командиров взводов с присвоением звания младший вице-сержант, 54 кадета – командирами отделений с присвоением звания младший вице-сержант.

Фото: пресс-служба АКО