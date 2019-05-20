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Первых пенсионеров 2019 года приглашают в ПФР для оценки пенсионных прав

Управления ПФР в городах и районах Кемеровской области проводят заблаговременную работу по оценке пенсионных прав с жителями региона, претендующими на назначение пенсии в 2019-2020 годах.

Напоминаем, что в соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве в июле 2019 г. возникает право на пенсию у женщин 1964 года рождения и мужчин 1959 года рождения, появившихся на свет в январе.

Чтобы пенсия была назначена в срок, гражданам данной категории, которые ещё не обратились с документами в Пенсионный фонд, следует это сделать до 30 июня. Работающие могут обратиться в отдел кадров по месту работы, неработающие - в территориальный орган ПФР.

Сотрудники Пенсионного фонда при необходимости смогут заранее сделать в организации запросы для подтверждения сведений о стаже и заработке и получить ответы. Самому же гражданину останется только подать заявление на назначение пенсии.

Если же будущий пенсионер следил за состоянием своего индивидуального лицевого счета через Личный кабинет на сайте ПФР или регулярно заказывал выписку в терорганах ПФР и уверен, что в его индивидуальном лицевом счете всё отражено правильно, то назначить пенсию он может по сведениям индивидуального лицевого счета, указав это в заявлении.

Каждому предпенсионеру нужно помнить, что оптимальный период проведения заблаговременной работы - за год до назначения пенсии. Этого времени будет достаточно, чтобы собрать необходимые подтверждающие документы для учета всего стажа или размера зарплаты.

Общество
kuzbassnews.ru
20/05/2019
Общество
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