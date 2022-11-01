Первый фестиваль-конкурс эстрадной песни «Пой всегДа!» прошел в Тяжине

Подготовка к фестивалю началась в Тяжинской детской школе искусств № 31 еще в период летних каникул. Ребята самостоятельно подбирали песенный материал, разучивали тексты, вокальные мелодии, продумывали сценический образ. С наступлением учебного года работа продолжилась. Педагоги отделений эстрадного пения внесли свои коррективы в подготовленные детьми номера и составили программу фестиваля.

Популярными детскими песенными произведениями зрителей порадовали 22 юных вокалиста. В программе фестиваля приняли участие учащиеся разных отделений школы искусств. Наставниками было решено внести в этот песенный праздник конкурсную составляющую. В качестве жюри выступили зрители, которые и определили лучшего исполнителя в каждой возрастной группе.

В первой группе победителем фестиваля-конкурса стал учащийся 2 класса отделения эстрадного пения Владимир Григоров. Во второй группе победа присуждена учащейся 4 класса отделения эстрадного пения Веронике Ткач. В третьей группе победила учащаяся 8 класса отделения фортепиано Елизавета Якушина.

Все участники фестиваля-конкурса были награждены дипломами, а также памятными блокнотами и значками, а победители отмечены специальными призами – стелами с логотипом фестиваля.

В организации фестиваля приняли участие педагоги детской школы искусств № 31: Татьяна Владимировна Астраханцева – эстрадный вокал, Надежда Айдаровна Богданова – хореография, Максим Викторович Безручко – звукорежиссура, Алексей Васильевич Суханов – сценическое мастерство. Видеосопровождение конкурса обеспечили руководитель отделения анимации Константин Николаевич Петров и его ученики.