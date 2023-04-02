Первый отборочный тур регионального фестиваля-конкурса народных вокальных ансамблей состоялся в Тяжине

Учредителем фестиваля-конкурса «Когда поет душа», посвященного Году педагога и наставника, является министерство культуры и национальной политики Кузбасса. Организатор – центр народного творчества Кузбасса.

В отборочном туре, состоявшемся в ДК «Юбилейный» поселка Тяжинский свое творчество продемонстрировали 20 народных вокальных ансамблей из Тяжинского, Тисульского, Мариинского, Ижморского и Яйского муниципальных округов.

По итогам отборочных туров лучшие коллективы примут участие в заключительном Гала-концерте, который пройдет 12 июня 2023 года в городе Кемерово.