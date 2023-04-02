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Первый отборочный тур регионального фестиваля-конкурса народных вокальных ансамблей состоялся в Тяжине

Учредителем фестиваля-конкурса «Когда поет душа», посвященного Году педагога и наставника, является министерство культуры и национальной политики Кузбасса. Организатор – центр народного творчества Кузбасса.
В отборочном туре, состоявшемся в ДК «Юбилейный» поселка Тяжинский свое творчество продемонстрировали 20 народных вокальных ансамблей из Тяжинского, Тисульского, Мариинского, Ижморского и Яйского муниципальных округов.
По итогам отборочных туров лучшие коллективы примут участие в заключительном Гала-концерте, который пройдет 12 июня 2023 года в городе Кемерово.

Культура
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Тисуль
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Яя
kuzbassnews.ru
02/04/2023
Культура
Ижморский
Кемерово
Мариинск
Тисуль
Тяжин
Яя
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