Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Первый раз в энергокласс!

Специалисты филиала «МРСК Сибири» поздравили первоклассников школы в селе Ягуново Кемеровского района c праздником и провели для них увлекательный урок по электробезопасности.

Вместе с корпоративным героем МРСК Сибири роботом Вольтиком первоклашки с удовольствием поучаствовали в викторинах и конкурсах, а в подарок получили тематические энергочемоданчики.

«Ребята сегодня отправляются в увлекательное путешествие в страну знаний. Расписания уроков, раскраски, закладки, светоотражающие брелоки и сумки для сменной обуви с забавной надписью «Не влезай! Моя сменка!» помогут детям усвоить такие важные и жизненно необходимые правила», -  отметил заместитель  главного инженера филиала Кемеровского района электрических сетей  Егор Исаков.

Классный руководитель Надежда Рязанова подчеркнула, что участие профессионалов в беседах по безопасности важно и для педагогов, и для самих ребят.

 - Дети с особым вниманием воспринимают информацию из уст энергетиков. Тем более, что подается она в легкой  игровой форме. А нам, учителям, всегда полезны методические материалы: мультфильмы, ролики. Мы с удовольствием будем их использовать в своей практике.

Подобные встречи специалисты «Кузбассэнерго – РЭС» при содействии департамента образования и науки Кемеровской области проводят в течение учебного года на территории всего региона. Энергетики уверены, что забота о безопасности детей – это задача, требующая объединения усилий и родителей, и педагогов, и общества в целом.

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
03/09/2018
Образование
Кемерово
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus