Первый раз в энергокласс!

Специалисты филиала «МРСК Сибири» поздравили первоклассников школы в селе Ягуново Кемеровского района c праздником и провели для них увлекательный урок по электробезопасности.

Вместе с корпоративным героем МРСК Сибири роботом Вольтиком первоклашки с удовольствием поучаствовали в викторинах и конкурсах, а в подарок получили тематические энергочемоданчики.

«Ребята сегодня отправляются в увлекательное путешествие в страну знаний. Расписания уроков, раскраски, закладки, светоотражающие брелоки и сумки для сменной обуви с забавной надписью «Не влезай! Моя сменка!» помогут детям усвоить такие важные и жизненно необходимые правила», - отметил заместитель главного инженера филиала Кемеровского района электрических сетей Егор Исаков.

Классный руководитель Надежда Рязанова подчеркнула, что участие профессионалов в беседах по безопасности важно и для педагогов, и для самих ребят.

- Дети с особым вниманием воспринимают информацию из уст энергетиков. Тем более, что подается она в легкой игровой форме. А нам, учителям, всегда полезны методические материалы: мультфильмы, ролики. Мы с удовольствием будем их использовать в своей практике.

Подобные встречи специалисты «Кузбассэнерго – РЭС» при содействии департамента образования и науки Кемеровской области проводят в течение учебного года на территории всего региона. Энергетики уверены, что забота о безопасности детей – это задача, требующая объединения усилий и родителей, и педагогов, и общества в целом.