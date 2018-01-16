Первый штраф МРСК Сибири в 2018 году

12 января Кемеровское УФАС России вновь оштрафовало ПАО «МРСК Сибири». На этот раз сетевой компании назначен штраф 670 тысяч рублей за нарушение Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии. Это первое установленное в 2018 году нарушение общества, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

Ранее в управление обратился житель д. Любаровка Юргинского района, который пожаловался на некачественную поставку электроэнергии в его дом, а также на невыполнение обязанностей по ремонту и содержанию электросетевого хозяйства и отсутствие его модернизации. По данным заявителя, с ноября 2016 по октябрь 2017 года уровень напряжения снижался до 150 Вольт (при положенных 200-220 В). Антимонопольный орган признал ПАО «МРСК Сибири» нарушившим требования, установленные пунктом 3, подпунктами «а», «г» пункта 15 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии.

Сумму штрафа Кемеровское УФАС России рассчитало, учитывая повторность нарушения.