Первый штраф МРСК Сибири в 2018 году

12 января Кемеровское УФАС России вновь оштрафовало ПАО «МРСК Сибири». На этот раз сетевой компании назначен штраф 670 тысяч рублей за нарушение Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии. Это первое установленное в 2018 году нарушение общества, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.
Ранее в управление обратился житель д. Любаровка Юргинского района, который пожаловался на некачественную поставку электроэнергии в его дом, а также на невыполнение обязанностей по ремонту и содержанию электросетевого хозяйства и отсутствие его модернизации. По данным заявителя, с ноября 2016 по октябрь 2017 года уровень напряжения снижался до 150 Вольт (при положенных 200-220 В). Антимонопольный орган признал ПАО «МРСК Сибири» нарушившим требования, установленные пунктом 3, подпунктами «а», «г» пункта 15 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии.
Сумму штрафа Кемеровское УФАС России рассчитало, учитывая повторность нарушения.
Для справки:
Согласно ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ, а именно нарушение субъектом естественной монополии правил <…> подключения (технологического присоединения) к <…> электрическим сетям <…> влечет наложение административного штрафа <…> на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.
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