Первый собранный в Кузбассе автосамосвал Liebherr запущен в работу

Первый собранный в Кузбассе автосамосвал Liebherr Т264 запущен в работу на разрезе «Первомайский».
Грузоподъемность карьерного автосамосвала ультра-класса Liebherr Т264 составляет 220 тонн. Машина поступила в РФ в виде комплектующих запчастей, была полностью собрана в боксе «Шахтоуправление «Майское» силами специалистов предприятия и получила Российский паспорт транспортного средства.
Liebherr заявила о намерении поставлять самосвалы кузбасской сборки и в другие страны, например, в Монголию, Казахстан.
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