Первый собранный в Кузбассе автосамосвал Liebherr запущен в работу

На Томи в Кемерове взорвали лёд В пятницу, 22 марта, в 16:00 специалисты ООО «Кузбасспецвзрыв» взорвали лёд на реке Томи недалеко...

Замглавы Новокузнецка отстранен от должности Глава Новокузнецка отстранил от должности своего заместителя по вопросам ГО и ЧС Андрея Федорчука....

В Кемерове на светофорах отключат обратный отсчёт В Кемерове отключат табло обратного отсчёта на всех светофорах. Специалисты уверяют, что это...