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Первый в России ночной марафон «В поисках динозавров» пройдет в Кузбассе

В пятницу, 23 июля, с 20:00 до 01:00 в деревне Шестаково Чебулинского округа пройдет первый в России ночной марафон «В поисках динозавров». Участие в проекте примут российские ученые, краеведы, представители музейного сообщества.

Участников события ждут тайны палеонтологического комплекса, где обнаружено самое массовое местонахождение древних животных, прогулка по экологической тропе, купание в реке динозавров, эко-фуршет, шоу динозавров, выставка «PROдинозавров».

Кроме того, ведущий специалист по динозаврам — доктор биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета, палеонтолог Павел Скучас проведет ночную лекцию о самых ярких представителях динозавровой фауны Шестаково.

Завершится мероприятие увлекательным DinoParty и пикником.

Желающие принять участие в ночном марафоне добираются до деревни Шестаково самостоятельно. После мероприятия участники марафона могут остаться со своими палатками на берегу реки Кия.

Всю дополнительную информацию можно уточнить в Кузбасском государственном краеведческом музее г. Кемерово по тел. 8(3842) 75-22-45.

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kuzbassnews.ru
21/07/2021
Культура
Общество
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Верх-Чебула

Новости Кузбасса

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