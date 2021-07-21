Первый в России ночной марафон «В поисках динозавров» пройдет в Кузбассе

В пятницу, 23 июля, с 20:00 до 01:00 в деревне Шестаково Чебулинского округа пройдет первый в России ночной марафон «В поисках динозавров». Участие в проекте примут российские ученые, краеведы, представители музейного сообщества.
Участников события ждут тайны палеонтологического комплекса, где обнаружено самое массовое местонахождение древних животных, прогулка по экологической тропе, купание в реке динозавров, эко-фуршет, шоу динозавров, выставка «PROдинозавров».
Кроме того, ведущий специалист по динозаврам — доктор биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета, палеонтолог Павел Скучас проведет ночную лекцию о самых ярких представителях динозавровой фауны Шестаково.
Завершится мероприятие увлекательным DinoParty и пикником.
Желающие принять участие в ночном марафоне добираются до деревни Шестаково самостоятельно. После мероприятия участники марафона могут остаться со своими палатками на берегу реки Кия.
Всю дополнительную информацию можно уточнить в Кузбасском государственном краеведческом музее г. Кемерово по тел. 8(3842) 75-22-45.
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