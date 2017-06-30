Первый за Уралом завод по сжижению природного газа заработал в Новокузнецке

На участке вблизи Ильинского шоссе открылся первый за Уралом завод по сжижению природного газа.

Производительность первой очереди составляет 17,8 млн куб. м в год. Такой объем позволит обеспечить топливом 41 БелАЗ грузоподъемностью 90 тонн, 30 БелАЗов грузоподъемностью 130 тонн либо 160 грузовых автомобилей (углевозов). При наличии рынка сбыта продукции возможно увеличение производительности завода до 84 млн куб. м в год.

Резидент Кузбасского технопарка - «Сибирь-Энерго» (гендиректор Василий Якутов) - с июня 2015 года инвестировал в проект около 1 млрд рублей. По заказу компании завод спроектировало и изготовило «под ключ» дочернее предприятие китайской государственной аэрокосмической корпорации CАSIC - Aerosun Corp.

В основе производства - высокотехнологичный принцип смешения хладагентов (MRC-процесс), не имеющий аналогов в России. В январе 2017 года в режиме пуска-наладки был получен первый газ, пуско-наладочные работы продлились по май.

Ввод производства позволит перевести крупнотоннажную карьерную технику на газомоторное топливо. Это поможет сократить затраты предприятий на добычу угля (ресурс работы двигателя увеличится в 1,5 раза, расход моторного масла уменьшится на 30-40%) и позволит повысить конкурентоспособность производимой в регионе продукции за счет снижения в ее себестоимости топливно-энергетической составляющей. Улучшится экологическая обстановка: при сгорании газа выделение вредных и токсичных веществ на порядок ниже, чем в традиционных источниках топлива.