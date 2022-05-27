Первый заместитель прокурора Кузбасса проверил ФКУ СИЗО-4

Первым заместителем прокурора Кемеровской области - Кузбасса Игорем Донгаузером проведена проверка условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в ФКУ СИЗО-4.

Проверкой вскрыты нарушения законодательства в части материально-бытового, медико-санитарного обеспечения граждан, находящихся под стражей, охраны труда, требований пожарной безопасности.

По данным фактам врио начальника ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу, начальнику ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 42 ФСИН», начальнику ФКУ СИЗО-4 внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения.

Кроме того, в отношении юридического лица ФКУ СИЗО-4 возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности), ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.