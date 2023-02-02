Песню росгвардейцам-участникам спецоперации экранизировали в Кузбассе

В Кузбассе при участии пресс-службы областного управления Росгвардии сняли видеоролик на песню «Краповые береты». Авторы произведения - кемеровский поэт Вит Дорофеев и омский композитор Вениамин Кротов, посвятили своё совместное творчество росгвардейцам - участникам специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

«Поводом для написания стихотворения стали многочисленные истории стойкости и героизма военнослужащих и сотрудников Росгвардии, в том числе из родного Кузбасса, проявленные в ходе проведения спецоперации, - сказал Вит Дорофеев. – Я знаю, что росгвардейцы одними из первых встали на защиту народа Донбасса и всей России».

Вит Дорофеев является автором сборника стихов «Боги переднего края», посвящённого героям и событиям специальной военной операции. Известность к кемеровскому поэту пришла в социальных сетях, где он размещал свои произведения. По приглашению одного из боевых подразделений Вит Дорофеев побывал в районах проведения СВО, где читал свои стихи защитникам Донецка и Луганска.

Фото: Росгвардия