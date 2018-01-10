ПФР готов принимать заявления на ежемесячную выплату из материнского капитала

С 1 по 4 января нового года в Кузбассе родилось 56 ребятишек. Сейчас в Отделении ПФР по Кемеровской области их регистрируют и оформляют СНИЛС. Кроме того, если кто-то из новорожденных оказался вторым ребенком в семье, Пенсионный фонд предлагает их родителям рассмотреть возможность подать заявление на установление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Его можно оформить вместе с заявлением на получение сертификата на материнский капитал.

Выплата полагается только нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.

Рассмотрим пример: у кемеровчан Ирины и Николая 2 января 2018 г. родилась вторая дочь Мария. В 2017 году Ирина заработала 330 тысяч рублей (зарплата - 27,5 тыс. рублей в месяц), а Николай 370 тысяч рублей (зарплата – 30,8 тысяч рублей в месяц). Иных доходов не было. Годовой доход семьи в 2017 году- 700 тысяч рублей.

Прожиточный минимум трудоспособного гражданина в Кемеровской области во 2 квартале 2017 года - 9981 рубль, а ребенка - 9857 рублей. 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе-14972 рубля.

Доход семьи делится на 12 месяцев и на 4 человека: 700 000/12/4= 14583 руб./чел. в месяц. То есть в семье Ирины и Николая в 2017 году доход на члена семьи менее 1,5 минимума трудоспособного гражданина в Кемеровской области во 2 квартале 2017 года. Семье положена ежемесячная выплата (ЕВ) из средств материнского капитала в размере 9857 рублей в месяц. ПФР оформит сертификат на материнский капитал и будет выдавать ежемесячные выплаты.

ЕВ после назначения в январе будет платиться 12 месяцев. Мама, если захочет, то обратится в ПФР в январе 2019 года и ЕВ будет назначена еще на 6 месяцев до достижения ребенком 1,5 лет при условии, что доход семьи в 2018 году будет менее 1,5 минимума трудоспособного гражданина в Кемеровской области во 2 квартале 2018 года.

Нужно помнить, что ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России или через МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный капитал и еще десять рабочих дней на перевод средств. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации.