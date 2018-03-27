ПФР окажет содействие семьям, пострадавшим в результате пожара в ТЦ в Кемерове

Пенсионный фонд России скорбит вместе с родными и близкими погибших и выражает поддержку гражданам, пострадавшим в результате пожара в торговом центре г. Кемерово.
В Отделении ПФР по Кемеровской области создана рабочая группа по оказанию содействия пострадавшим семьям.
После определения официальных списков пострадавших, имеющих право на выплаты по линии ПФР, специалисты в ускоренном порядке соберут информацию и все документы, необходимые для назначения пенсий по случаю потери кормильца, и в течение 3 -х дней решат вопрос назначения пенсий.
Кроме того, на основании этих же списков ПФР выплатит правопреемникам погибших средства пенсионных накоплений, учтенные в специальной части их индивидуальных лицевых счетов.
Данная работа ведется в тесном сотрудничестве с Администрацией Кемеровской области и органами социальной защиты населения.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Скворцова прибыла в Кемеровскую область для того, чтобы руководить организацией медицинской помощи...
|
Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в Кемерово — Павел Климкин.
|
Опознаны 17 погибших, уточняет «Интерфакс». По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем...
|
Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших в пожаре в торговом...