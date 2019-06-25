ПФР помогает в регистрации на сайте госуслуг

С начала 2019 г. около 19 тысяч жителей Кузбасса обратились в территориальные органы ПФР по вопросам работы с сайтом Госуслуги и «Личным кабинетом» на сайте Пенсионного фонда России. Из них 9403 человека прошли процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), 4139 человек подтвердили, а 5134 человека восстановили свою учетную запись.

Логин и пароль, указанные при регистрации в ЕСИА, используются для получения электронных услуг ПФР на сайте www.pfrf.ru и на сайте Госуслуг www.gosuslugi.ru .

Теперь пользователи, получившие подтвержденную учетную запись, смогут не выходя из дома получать информацию о государственных и муниципальных услугах и пользоваться информацией, имеющейся в распоряжении различных ведомств. Кроме того, они могут пользоваться услугами в электронном виде. Например, отправить заявление через сайт ПФР или портал Госуслуг, записаться на прием для предоставления документов, заказать предварительно требующиеся справки и выписки, а затем наблюдать за ходом исполнения заявления.

В «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда России можно получить сведения о сформированных пенсионных правах, заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, подать заявление о назначении пенсии и способе ее доставки, выдаче государственного сертификата на маткапитал и о распоряжении его средствами. Также электронным способом можно подать и другие заявления, касающиеся социальных выплат по линии ПФР, заказать справки, получить многие другие услуги Пенсионного фонда. Сегодня зарегистрированным пользователям сайта доступны более 55 электронных услуг ПФР.