ПФР слушает!

Вчера состоялась «прямая линия» с заместителем управляющего Отделением ПФР по Кемеровской области Ольгой Фалалеевой по вопросам пенсионного законодательства.

В телефонном режиме Ольга Ильинична проконсультировала звонивших о правилах перерасчета пенсий с учетом нестраховых периодов, о размере фиксированной выплаты пенсии в связи с 80-летием, рассказала о грядущей индексации пенсий неработающим пенсионерам с 1 января 2018 г.

- Во время работы «прямой линии» к нам обращаются в среднем от 15 до 20 человек. После таких консультаций, зная законодательную основу по своему вопросу, зная, как дальше действовать, человек уже придет подготовленный в клиентскую службу, с необходимыми документами, а может быть, зайдет на сайт ПФР и быстро все решит. Нам очень важна такая форма взаимодействия, - рассказывает Ольга Фалалеева.

«Прямая линия» проводится ежемесячно по инициативе администрации Кемеровской области. В течение недели согласно графику жители Кузбасса могут обратиться с вопросами к заместителям губернатора, руководителям исполнительных органов государственной власти региона по отраслям. Отделение ПФР принимает звонки с 15-00 до 17-00 во второй понедельник месяца по тел. (8-3842) 58-71-74.