ПФР сменил номер

Отделение ПФР по Кемеровской области обращает внимание кузбассовцев на смену номера федерального call-центра. Получить консультацию у операторов Пенсионного Фонда РФ теперь можно по номеру 8-800-600-44-44.

Единая федеральная консультационная служба ПФР работает круглосуточно, звонок для жителей нашей страны бесплатный. По телефону 8-800-600-44-44 можно задать вопросы по темам пенсионного обеспечения, получения выписки из индивидуального лицевого счета, распоряжения средствами материнского капитала, об услугах ПФР в электронном виде, в том числе о сервисах Личного кабинета гражданина.

Однако стоит помнить, что в соответствии с федеральным законом специалисты call-центра не имеют права отвечать на вопросы, содержащие персональные данные. То есть они не смогут предоставить обратившемуся информацию о размере его пенсии, ежемесячных денежных выплатах. Для этого предназначен «Личный кабинет», в который можно зайти на сайте www.pfrf.ru или в приложении ПФР для мобильного телефона. Кроме того, информацию, содержащую персональные данные, могут предоставить специалисты территориальных органов ПФР по месту жительства лично или по телефону, используя кодовое слово.

Для тех, кому удобнее задать вопрос онлайн, на сайте ПФР работает Центр консультирования, также можно направить обращение в ПФР через электронные сервисы портала.

Среди кузбассовцев такой способ весьма популярен. Только в 2018 г. специалисты ПФР ответили на обращения в электронном виде 1173 жителей региона. За январь 2019 г. уже поступило 191 обращение.

Социальные сети: twitter, facebook, vkontakte, instagram, - также могут помочь в общении с ПФР. На официальных страницах ОПФР по Кемеровской области в соцсетях можно не только прочитать информационные материалы по пенсионной тематике и деятельности ПФР, но и задать интересующие вопросы, не затрагивающие персональные данные.