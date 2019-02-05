ПФР сменил номер

Отделение ПФР по Кемеровской области обращает внимание кузбассовцев на смену номера федерального call-центра. Получить консультацию у операторов Пенсионного Фонда РФ теперь можно по номеру 8-800-600-44-44.
Единая федеральная консультационная служба ПФР работает круглосуточно, звонок для жителей нашей страны бесплатный. По телефону 8-800-600-44-44 можно задать вопросы по темам пенсионного обеспечения, получения выписки из индивидуального лицевого счета, распоряжения средствами материнского капитала, об услугах ПФР в электронном виде, в том числе о сервисах Личного кабинета гражданина.
Однако стоит помнить, что в соответствии с федеральным законом специалисты call-центра не имеют права отвечать на вопросы, содержащие персональные данные. То есть они не смогут предоставить обратившемуся информацию о размере его пенсии, ежемесячных денежных выплатах. Для этого предназначен «Личный кабинет», в который можно зайти на сайте
Для тех, кому удобнее задать вопрос онлайн, на сайте ПФР работает Центр консультирования, также можно направить обращение в ПФР через электронные сервисы портала.
Среди кузбассовцев такой способ весьма популярен. Только в 2018 г. специалисты ПФР ответили на обращения в электронном виде 1173 жителей региона. За январь 2019 г. уже поступило 191 обращение.
Социальные сети: twitter, facebook, vkontakte, instagram, - также могут помочь в общении с ПФР. На официальных страницах ОПФР по Кемеровской области в соцсетях можно не только прочитать информационные материалы по пенсионной тематике и деятельности ПФР, но и задать интересующие вопросы, не затрагивающие персональные данные.