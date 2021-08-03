ПФР в Кузбассе выплатил около 3,5 млрд рублей школьникам

Вчера, 2 августа, государственную поддержку в размере 10000 рублей в Кузбассе получили 343 тысячи детей-школьников*, из них 1561 - воспитанники детских стационарных учреждений региона. Общая сумма выплат за день составила 3 млрд 430 млн рублей.

Выплаты продолжаются. Всего в регионе на них имеют право 407 тысяч детей, в ПФР пока подали заявления более 251 тысячи родителей, которые воспитывают одного и более детей.

Сейчас сотрудники ПФР активно работают с заявителями, чьи начисленные суммы вернулись из банка по причине некорректно заполненных в заявлении данных счета. Например, заявитель допустил ошибку, указал реквизиты супруга или другого лица. Ежедневно специалисты Отделения контролируют все возвращенные суммы и связываются с каждым заявителем для получения правильных реквизитов.

Напоминаем тем, кто еще не подал заявки: они принимаются до 1 ноября. Сделать это можно через портал госуслуг и лично обратившись в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

*Согласно Указу Президента РФ, единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.