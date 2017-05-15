ПФР: «Всегда с собой»

Во вторник, 16 мая 2017 г., в 10-00 в Отделении Пенсионного фонда по Кемеровской области состоится видео пресс-конференция. Ее проведет Вадим Юрьевич Малиновский, заместитель управляющего ОПФР. Он презентует журналистам и представителям общественных организаций новое мобильное приложение ПФР, продвижение которого отмечено слоганом «Всегда с собой».
Электронные сервисы ПФР повысят доступность услуг не только для нынешних пенсионеров, но и для тех, чей пенсионный возраст еще далеко. Чем будет полезен этот ресурс молодым родителям? Можно ли записаться на прием в Пенсионный фонд с мобильного телефона? Чем функционально отличается новая разработка от возможностей Личного кабинета гражданина на сайте ПФР? – на эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции ответит заместитель управляющего Отделением ПФР по Кемеровской области В.Ю. Малиновский.
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