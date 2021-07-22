ПФР ждёт заявлений от родителей школьников, еще не оформивших единовременную выплату

98% заявлений, поданных кузбассовцами на школьные выплаты*, уже одобрены. Статус заявления можно отследить в личном кабинете.

Всего в Кемеровской области в Пенсионный фонд поступило более 209,5 тысяч заявлений на новые выплаты в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми школьного возраста. От прогнозной численности детей, имеющих право на данную поддержку в регионе, на 73% школьников уже есть заявления.

Выплаты начнутся с 16 августа, поэтому, вероятно, не все родители школьников спешат подавать заявления в июле.

Для них напомним, что заявки принимаются до 1 ноября. Сделать это можно через портал госуслуг и лично обратившись в клиентскую службу ПФР по месту жительства. Последний вариант кузбассовцы выбирают редко: всего с начала приема заявлений лично в ПФР обратились чуть более 500 человек.

Для подачи заявления на госуслугах необходимо лишь проверить предзаполненный вариант, который был сформирован автоматически на основании тех сведений, которые имеются в Пенсионном фонде еще с прошлогодних выплат на детей. В случае необходимости в заявление вносятся изменения и дается соглашение на его дальнейшую обработку.

*Согласно Указу Президента РФ, единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.