Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Пирамидальные тополя появятся в Калтане взамен аварийных

С начала этого года работниками Управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса округа спилено более 60-ти сухих тополей. Большая из них часть располагалась вдоль улицы Комсомольская. Аварийные, больные и утратившие декоративный вид деревья могли в любой момент стать опасными для прохожих и транспорта.Освободившиеся участки городского пространства долго пустовать не будут. Взамен срубленных деревьев вскоре высадят пирамидальные тополя. Этот вид тополя не только хорошо осушает почву и очищает воздух от газа и дыма, что для Калтана отнюдь не маловажно. Великолепное дерево со временем становится похожим на кипарис, поэтому его широко используют для городского озеленения. Он хорош как в группах, так и в солитерной посадке, образует прекрасные аллеи.Необходимое количество саженцев уже закуплено.

Политика
Калтан
kuzbassnews.ru
11/04/2019
Политика
Калтан
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбассовец избил до смерти знакомого за оскорбление женщины
Мужчина снимал комнату у знакомой женщины. На вечерний огонёк к ним пожаловал 61-летний местный...
В Кузбассе от укусов клещей уже пострадали 17 человек
По данным специалистов Роспотребнадзора, пик активности клещей в Кемеровской области следует...
Маршрутка перевернулась в Кемерове
Маршрутка перевернулась в Кемерове ранним утром в среду, 10 апреля. Как сообщают местные СМИ,...
В Кемерове эвакуировали крупный торговый центр
Днём 10 апреля эвакуировали посетителей торгового центра «Радуга» в Кемерове. Очевидцы стали...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus