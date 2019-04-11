Пирамидальные тополя появятся в Калтане взамен аварийных

С начала этого года работниками Управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса округа спилено более 60-ти сухих тополей. Большая из них часть располагалась вдоль улицы Комсомольская. Аварийные, больные и утратившие декоративный вид деревья могли в любой момент стать опасными для прохожих и транспорта.Освободившиеся участки городского пространства долго пустовать не будут. Взамен срубленных деревьев вскоре высадят пирамидальные тополя. Этот вид тополя не только хорошо осушает почву и очищает воздух от газа и дыма, что для Калтана отнюдь не маловажно. Великолепное дерево со временем становится похожим на кипарис, поэтому его широко используют для городского озеленения. Он хорош как в группах, так и в солитерной посадке, образует прекрасные аллеи.Необходимое количество саженцев уже закуплено.