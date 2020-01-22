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«Пижама-Party» в Кузбасскино

С 17 февраля по 16 марта в кинозале «Кузбасскино» пройдет интерактивная и веселая программа нового формата, мы отказались от стандартных рамок проведения интерактивов, самая масштабная школьная пижамная дискотека 2020 года , в программе: конкурс на лучшую пижаму, игры по последним трендам молодежи (Тик - ток, Инстаграмм, Ютуб), бумажное шоу и шоу мыльных пузырей.

Развлекательные программа «ПИЖАМА - PARTY» - новый формат культурного времяпрепровождении, отдых в кругу друзей и непередаваемые эмоции.

Запись дополнительная информация по телефону: 36-43-69.

 

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kuzbassnews.ru
22/01/2020
Культура
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