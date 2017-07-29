Пижамная вечеринка в Тяжине

В клубе Парка культуры и отдыха поселка Тяжинский прошел детский праздник «Пижамная вечеринка».
При этом соблюдались главные правила: участвуют только девочки, никаких нарядов и причесок, только пижама, распущенные или перехваченные ленточкой локоны.
Игровые и сюрпризные моменты, дискотека – все это сплотило девчонок в дружный коллектив. Изюминкой праздника стал бой на подушках.
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