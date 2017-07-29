Пижамная вечеринка в Тяжине

Пьяный киселевчанин в приступе ревности убил сожительницу В какой-то момент 31-летний мужчина уснул, а его возлюбленная отправилась в гости к соседу, где...

В Кемерове на проспекте Шахтёров столкнулись два автомобиля Вечером в пятницу, 28 июля, в Кемерове на пересечении проспекта Шахтёров и Кузбасского проспекта у...

В Новокузнецке 80-летняя пенсионерка разбилась насмерть, выпав из окна В Новокузнецке 80-летняя пенсионерка разбилась насмерть. Женщина выпала из окна квартиры,...