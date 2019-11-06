План по лесовосстановлению на 2019 год успешно реализован

Об этом сообщил заместитель губернатора Алексей Харитонов. В 2019 году в Кузбассе проведены работы по лесовосстановлению на площади 8,5 тыс. га. Благодаря этому достигнуты целевые показатели регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
Показатели 2019 года на 5 % превышают показатели прошлого года: в 2018 году работы по лесовосстановлению проведены на площади 8 тыс. 151 га.
Фото: пресс-служба АКО
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