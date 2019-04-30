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План празднования 1 мая в Кузбассе

Более 100 массовых мероприятий пройдут в городах и районах в честь Праздника весны и труда — 1 мая.

В Кемерово в Парке Победы им. Жукова в 11:00 пройдет митинг-концерт с участием представителей профсоюзных организаций Кузбасса.

В Мысках, в микрорайоне ГРЭС на площади Городского центра культуры в 12:00 начнется праздничный концерт «Весна! Цветы! Улыбки!». Программу продолжат мастер-классы по изготовлению сувениров, «Веселые старты», танцплощадка «Вальс поколений». Запланирована работа сотрудников центра занятости населения, МФЦ и Управления социальной защиты населения. На площади ДК им. Горького пройдет праздничный отчетный концерт творческих коллективов, в парке «Юбилейный» в поселке Ключевой — квест-игра «Карамелька и Горошинка на заморских островах». В местах народных гуляний волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки.

В Полысаево в городском парке имени И.И. Горовца пройдет городской фестиваль народной песни «Веселый разгуляй!». Для жителей и гостей города с концертными номерами выступят творческие коллективы города Полысаево, а также соседних муниципальных территорий. Кроме того, до праздников в детских садах для детей прошли познавательные беседы на тему «Мир, труд, май!», для обучающихся 1-5 классов — конкурс рисунков на асфальте под названием «Здравствуй, Весна!». Старшеклассники школы № 44 устроили праздничный флешмоб под названием «Мир, труд, май». А ученики школы № 14 вместе с родителями и педагогами провели весеннюю благотворительную ярмарку продовольственных товаров, в ходе которой организовали продажу выпечки собственного приготовления за символическую цену. На вырученные денежные средства ребята планируют приобрести книги и детские игрушки для детей Полысаевского дома малютки, а также организовать поздравления с майскими праздниками постояльцев дома ветеранов.

В пгт Промышленная в 12:00 на площади РДК состоится праздничная программа. С 9:00 до 17:00 будет работать выставка «Цветущий май» в районном историко-краеведческом музее.

В Топках на Комсомольской площади в 11:00 праздник начнется с шествия. Программу продолжит концертная программа и флешмоб «Зарядка».

В Крапивинском районе запланирован районный фестиваль-конкурс танцевальных коллективов и ансамблей «Живи танцем». В нем примут участие 170 человек из 12 учреждений, среди которых 6 детских садов, дом детского творчества и дома культуры населенных пунктов. Начало в 12:00 (Районный дом культуры).

Жители Юрги приглашаются завтра в краеведческий музей на выставку первомайских поздравительных открыток 60-80 гг. XX века «Праздник Весны и Труда».

В поселке Мундыбаш Таштагольского района (сквер перед администрацией) ветеранская организация организует «первомайские посиделки». Участники мероприятия будут пить чай из старинного самовара с баранками, петь частушки, рассказывать байки и веселые истории из жизни. В программе: конкурс загадок и шарад, игры и театрализованные сценки «Старые сказки на новый лад». Начало в 18:00.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
30/04/2019
Культура
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Топ
Кемерово
Крапивинский
Мыски
Полысаево
Таштагол
Топки
Юрга
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