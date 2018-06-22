План празднования Дня молодежи в Белово

24 июня с 14.00 часов в микрорайоне Бабанаково на площади перед ДК «Шахтер» состоится городской открытый фестиваль-конкурс молодёжного творчества «Мы такие разные-2018» с участием творческих коллективов и исполнителей, работающих в жанрах современной хореографии, рэп-исполнения, граффити и др.

В 18.00 часов, всех гостей и участников фестиваля ждет концертная развлекательная программа «Зажигай!». В этот же день, 24 июня, в поселке Бачатский на площади около КЦ «Бачатский» в 20.00 часов начнется народное гуляние «Молодежный драйв». А 27 июня здесь пройдет концертная программа «Мы – крылья России».

27-28 июня с 16.00 до 18.00 часов и 29 июня с 14.00 до 18.00 часов в центральной части города на улице Советская (между домами №8 и №18) начнет свою работу «Молодежное АРТ – ПРОСТРАНСТВО».

29 июня в поселке Грамотеино состоится множество различных увлекательных мероприятий. В 18.00 часов на Аллее ветеранов начнут свою работу развлекательные площадки «Молодежный MIX» (твистинг, аква-грим, фотозона), «Hand Made», «Я рисую» - где каждый сможет заказать юмористический шарж.

В это же время начнется акция «Будущее это мы!» На спортивной площадке в сквере «Школьный» в 18.00 часов состоятся спортивные состязания по волейболу, армреслингу «Здоровое поколение».

В 18.30 в сквере «Школьный» начнется большая развлекательная программа. Пройдет молодежная лотерея «Город детства» - интерактивная игровая программа, в 19.00 часов состоится шоу-концерт «Мы молодежь!», в 19.30 - фестиваль молодежных субкультур «Стиль жизни». Здесь будут представлены молодежные направления рэп, рок, брейк-данс, граффити, пройдет райдер-шоу. В 20.00 часов начнет свою работу «Family Party» - семейные игры, где дети и родители смогут сыграть в мегатвистер и мегашашки.

В 21.00 часов начнется дискотека под открытым небом «Just Dance 2018». Завершится праздник красочным фестивалем красок Hol-ly «Живи ярко», который начнется в 21.30.

В этот же день на центральной площади поселка Новый Городок пройдет праздничная концертная программа «Время молодых!». Начало в 16.00 часов.

В 18.00 часов на Центральной площади начнутся состязания в брейк-дансе и стритболе. Завершится празднование Дня молодежи 29 июня на Центральной пощади города музыкально-развлекательной программой «Open air. Свободный полет».

Для беловчан выступят гости города - группа Vottakto & Александр Гаврилов из г. Кемерово, группа барабанщиков «ЗАНОЗА» из г. Красноярск, а так же новосибирская группа ПАТИ-РАКЕТЫ. Начало в 19.00.