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План празднования Дня молодежи в Ленинске-Кузнецком

30 июня в Ленинске-Кузнецком пройдет праздник, посвящённый Дню молодежи.

В 14.00 в большом концертном зале Дворца культуры и искусства состоится показ документального фильма об экспедиции по Монголии «Отцы и дети. Испытание»(14+). Автор проекта Павел Кобяк.

В 16.00 – мотопробег с участием клуба «Iron Raiders», маршрут: Дворец культуры и искусства – парк Чудес

30 июня в парке Чудес пройдут:

13.00 – флэшмоб «Ленинск-молодой», закладка Аллеи волонтеров, посвященная Году добровольца в России.

13.30-15.30 – интерактивные площадки (творческие мастер-классы, аквагрим, фотозоны, шоу мыльных пузырей, спортивные мастер-классы, ярмарка декоративно-прикладного творчества).

13.30-15.30 – турнир по киберспорту.

15.30-17.00 - праздничный концерт (выступление Лауреатов фестивалей «Студенческая весна», «START»).

17.00-19.00 – музыкальная программа (молодежные субкультуры: рок, рэп, поп-музыка, битбокс, брэйк-дэнс).

19.00-20.00 – битва диджеев.

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kuzbassnews.ru
22/06/2018
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