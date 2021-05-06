План празднования Дня Победы-2021 в Кемерово

В День Победы в столице Кузбасса в рамках акции «Парад у дома ветерана» молодые активисты проведут мероприятия во дворах домов, где живут фронтовики. Участники военно-патриотического клуба «Полингон» пройдут парадным маршем с выносом копии знамени Победы во дворах участников Великой Отечественной войны.



«Фронтовые бригады» устроят для ветеранов театрализованные поздравления с песнями военных лет. Также пройдёт акция «Поёмдвором». Жители домов исполнят популярные песни военных лет, помогут им в этом творческие коллективы ДК им. 50 лет Октября.



В День Победы будут организованы флешмобы в социальных сетях «Памятьюживы» и «ПесниПобеды». Все желающие могут разместить свои видеоролики с песнями и стихотворениями военных лет с этими хештегами. Помощь в съемках смогут оказать сотрудники центров по работе с населением по месту жительства до 7 мая.



На площади перед гимназией № 1 (ул. Боброва, 2) с 14.00 до 17.00 будет воссоздана реконструкция событий Великой Отечественной войны «Военный госпиталь № 1027».



Вечером праздничного дня, в 21.50, в парке Победы им. Г.К. Жукова пройдёт акция «Фонарики Победы». Здесь горожане с включенными фонариками исполнят песню «День Победы».