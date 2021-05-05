План празднования Дня Победы-2021 в Новокузнецке

9 мая в Новокузнецке запланирована насыщенная программа празднования 76-годовщины Великой Победы.
8 мая в кинотеатре «Октябрь» в 20.00 пройдет традиционный киносеанс, на котором будет демонстрироваться фильм о победе в Великой Отечественной войне «Александр маленький». Также показ данного фильма состоится в онлайн-формате – трансляцию можно посмотреть в социальной сети в группе ВК кинотеатра.
9 мая:
В 10.00 на улице Кирова (напротив администрации города Новокузнецка) состоится Торжественный марш с участием почетных гостей.
В галерее Сада Алюминщиков, на площадках Дома творческих Союзов и Новокузнецкого художественного музея будет организована фотовыставка в формате «фотосушки».
В сквере Первостроителей, в Саду алюминщиков и в Саду металлургов будет реализован танцевальный флешмоб в рамках акции «Всем миром, всем народом».
Всего на территории Новокузнецка проживают 1433 ветерана войны: это 60 фронтовиков, 12 военнослужащих в годы войны, 50 жителей блокадного Ленинграда, 71 несовершеннолетний узник, 1240 тружеников тыла.
Для наших дорогих ветеранов по доброй традиции пройдут адресные поздравления фронтовыми бригадами с 11.00 до 14.00.
Фронтовые бригады примут участие в акции #Поёмдвором. У жителей дворов будет возможность спеть песню «Катюша» вместе с участниками творческих бригад.
Весь день будет работать театрализованный перфоманс «Фронтовая почта». Актеры-аниматоры в военной форме советского образца пешком и на велосипедах будут передвигаться по городу. Участники напишут стилизованные письма неизвестному солдату и, сложив его фронтовым треугольником, опустят в почтовую сумку.
В 15.00 в Саду Алюминщиков пройдет акция «Радость Победы» с участием духового оркестра МАУК «ДК «Алюминщик».
В 22.00 кульминацией памятного дня станет праздничный салют. В Саду Алюминщиков пройдет акция «Лучи Победы».
Все мероприятия будут проводиться с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
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