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План празднования Нового года в Белово

В 1.00 часов 1 января Нового 2019 года на центральной площади города начнутся народные гуляния. Для беловчан организаторы подготовили развлекательную программу с веселыми конкурсами, песнями и обязательным чтением стихов Деду Морозу.

В этот же день в 14.00 часов в парке «Центральный» состоится ежегодный забег обещаний. Это мероприятие традиционно собирает сотни любителей легкой атлетики.

В Белове стало доброй традицией проводить культурно-массовые мероприятия во время зимних каникул. В реконструированном парке «Центральный» созданы все условия для отдыха детей не только летом, но в зимний период. Здесь залит каток, обустроена площадка для керлинга. По периметру парка проложена лыжня.

3 января в 14.00 на сцене, расположенной в парке, состоится детская игровая программа.

4 января в 13.00 на центральной площади города пройдет детское театрализованное представление «Новогодний БУМ, или невероятные приключения в стране игрушек».

5 января культработники будут развлекать беловскую ребятню в парке «Победа». Здесь состоится театрализованная программа «Новогодние приключения Фунтика». Ребята станут участниками невероятных приключений и помогут мультгерою спасти Новый год. Время отправления в сказку -13.00 часов.

В этот же день спорткомплекс «Грамотеинский» приглашает всех любителей покататься на коньках и потанцевать в хорошей компании на «Дискотеку на льду» в 17.30.

Большое народное гуляние, посвященное православному празднику Рождества Христова, пройдет на центральной площади города 7 января в 18.00 часов. Собравшимся расскажут о народных традициях, связанных с праздником. Пройдет обряд колядования.

Не останутся в стороне от массовых мероприятий спортивные учреждения города.

С третьего по восьмое января в спортивно-оздоровительном комплексе «Бачатский» состоится традиционный турнир по мини-футболу «Рождественские встречи». Начало игр в 10.00 часов.

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kuzbassnews.ru
31/12/2018
Культура
Топ
Белово
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