План празднования Нового года в Ленинске-Кузнецком

План культурно-массовых, спортивных мероприятий, проводимых с 1 января по 14 января 2018 года в Ленинске-Кузнецком.

Ежедневно с 10.00 в выставочном зале - постоянно действующая экспозиция «Террариум»

Ежедневно с 10.00 в Краеведческом музее выставка музейных экспонатов, фарфоровых кукол, новогодняя фотозона, экскурсии по заявкам

Ежедневно с 10.00 Открытые читальные залы в библиотеках города.

Ежедневно с 10.00 в выставочном зале Технологии будущего. Выставка «Другая реальность», г.Красноярск



1 января

00.30 Новогоднее мероприятие «Мы зажигаем Новый год» для жителей города на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина



1 января

01.00 Развлекательно-игровая программа «Новогодняя ночь» на площади ДК им.Ленина



1 января

01.00 Развлекательная программа «Новогодний серпантин» ДК «Никитинский»



2 января

12.00 Игровая программа «Чудеса у елки» на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина



3 января

12.00 Детская игровая программа «Собачий вальс»на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина



4 января

12.00 Конкурсная развлекательная программа «Новогодняя кутерьма» на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина



4 января

12.00 Спортивный праздник на льду «Каникулы» (эстафеты, шор-трек, хоккей с мячом), среди учащихся 2000-2003 гг.р.

с/о «Надежда» хоккейная коробка



4 января

14.00 Рождественские посиделки «Под чистым снегом Рождества» ЦБС им.Н.К.Крупской



5 января

12.00 Развлекательно-игровая программа «Здравствуй добрый Новый год» на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина



5 января

12.00 Рождественские посиделки «Волшебство под Рождество» в библиотеке-филиале № 12



5 – 6 января

13.00 Первенство ДЮСШ на призы «Деда Мороза» по кикбоксингу среди юношей в «Ледовом дворце на 1000 зрителей»



6 января

10.00 Первенство ДЮСШ по хоккею среди юношей 2002-2004 гг.р., посвященное Рождественским каникулам в «Ледовом дворце на 1000 зрителей»



6 января

12.00 Познавательный час «Библейские сюжеты в истории рождения Христова» в библиотеке-филиале № 8



6 января

12.00 Первенство Ленинск-Кузнецкого городского округа по каратэ среди детей, юношей и девушек в МБУДО ДЮСШ № 2



6 января

12.00 Конкурсная развлекательная программа «Новогодняя кутерьма» на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина



6 января

20.00



Молодежная танцевальная программа «Маскарад» в ДК «Строитель»



7 января



12.00



Развлекательно-игровая программа «Рождественские сюрпризы» на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина



7 января



14.00



Развлекательно-игровая программа «Рождественские сюрпризы» на площади Дворца культуры и искусства



7 января



15.00



Благотворительное ледовое шоу «Рождественская сказка» в «Ледовый дворец на 1000 зрителей»



8 января



12.00



Беседа «Рождества волшебные моменты» в библиотеке-филиале № 8



8 января



12.00



Игровая развлекательная программа «Волшебство случается» для жителей города на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина



11 января



13.00



Виртуальная прогулка «Путешествие в Рождество» в библиотеке-филиале № 11



13 января



14.00

Концертно-развлекательная программа «Старый Новый год» на площади Дворца культуры и искусства



13 января



14.00



16.00



Демонстрация фильма в ДК «Строитель»



13 января

20.00 Молодежная танцевальная программа «Хип-Хоп» в ДК «Строитель»



13 января

15.00 Большой тур ШОУ Танцы, участники 3,4 сезонов во Дворце культуры и искусства



13 января

16.00 Концертно-развлекательная программа «Старый Новый год» на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина



14 января

12.00 Представление номера альманаха «Образ» ЦБС им.Н.К.Крупской