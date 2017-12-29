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План празднования Нового года в Ленинске-Кузнецком

План культурно-массовых, спортивных мероприятий, проводимых с 1 января по 14 января 2018 года в Ленинске-Кузнецком.

Ежедневно с 10.00 в выставочном зале - постоянно действующая экспозиция «Террариум»
Ежедневно с 10.00 в Краеведческом музее выставка музейных экспонатов, фарфоровых кукол, новогодняя фотозона, экскурсии по заявкам
Ежедневно с 10.00 Открытые читальные залы в библиотеках города.
Ежедневно с 10.00 в выставочном зале Технологии будущего. Выставка «Другая реальность», г.Красноярск

1 января
00.30 Новогоднее мероприятие «Мы зажигаем Новый год» для жителей города на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина

1 января
01.00 Развлекательно-игровая программа «Новогодняя ночь» на площади ДК им.Ленина

1 января
01.00 Развлекательная программа «Новогодний серпантин»  ДК «Никитинский»

2 января
12.00 Игровая программа «Чудеса у елки» на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина

3 января
12.00 Детская игровая программа «Собачий вальс»на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина

4 января
12.00 Конкурсная развлекательная программа «Новогодняя кутерьма» на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина

4 января
12.00 Спортивный праздник на льду «Каникулы» (эстафеты, шор-трек, хоккей с мячом), среди учащихся 2000-2003 гг.р.
с/о «Надежда» хоккейная коробка

4 января
14.00 Рождественские посиделки «Под чистым снегом Рождества» ЦБС им.Н.К.Крупской

5 января
12.00 Развлекательно-игровая программа «Здравствуй добрый Новый год» на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина

5 января
12.00 Рождественские посиделки «Волшебство под Рождество» в библиотеке-филиале № 12

5 – 6 января
13.00 Первенство ДЮСШ на призы «Деда Мороза» по кикбоксингу среди юношей в «Ледовом дворце на 1000 зрителей»

6 января
10.00 Первенство ДЮСШ по хоккею среди юношей 2002-2004 гг.р., посвященное Рождественским каникулам в «Ледовом дворце на 1000 зрителей»

6 января
12.00 Познавательный час «Библейские сюжеты в истории рождения Христова» в библиотеке-филиале № 8

6 января
12.00 Первенство Ленинск-Кузнецкого городского округа по каратэ среди детей, юношей и девушек в МБУДО ДЮСШ № 2

6 января
12.00 Конкурсная развлекательная программа «Новогодняя кутерьма» на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина

6 января
20.00

Молодежная танцевальная программа «Маскарад» в ДК «Строитель»

7 января

12.00

Развлекательно-игровая программа «Рождественские сюрпризы» на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина

7 января

14.00

Развлекательно-игровая программа «Рождественские сюрпризы» на площади Дворца культуры и искусства

7 января

15.00

Благотворительное ледовое шоу «Рождественская сказка» в «Ледовый дворец на 1000 зрителей»

8 января

12.00

Беседа «Рождества волшебные моменты» в библиотеке-филиале № 8

8 января

12.00

Игровая развлекательная программа «Волшебство случается» для жителей города на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина

11 января

13.00

Виртуальная прогулка «Путешествие в Рождество» в библиотеке-филиале № 11

13 января

14.00
Концертно-развлекательная программа «Старый Новый год» на площади Дворца культуры и искусства

13 января

14.00

16.00

Демонстрация фильма в ДК «Строитель»

13 января
20.00 Молодежная танцевальная программа «Хип-Хоп» в ДК «Строитель»

13 января
15.00 Большой тур ШОУ Танцы, участники 3,4 сезонов во Дворце культуры и искусства

13 января
16.00 Концертно-развлекательная программа «Старый Новый год» на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина

14 января
12.00 Представление номера альманаха «Образ» ЦБС им.Н.К.Крупской

 

Культура
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
29/12/2017
Культура
Ленинск-Кузнецкий
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Новости Кузбасса

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