«Планета» меняет правила парковки

Любители шопинга и досуга в «Планете» не почувствуют неудобств: в дневное время и до ночи, с 08:00 до 03:00, оставить автомобиль на подземном паркинге торгового центра по-прежнему можно бесплатно.

Для постоянных гостей «Планеты» действует специальное предложение: при покупке парковочной карты на длительный срок на условиях предоплаты за 30 календарных дней с даты оформления стоимость составит 5 000 рублей.

Напоминаем, подземный паркинг работает с 08:00 до 01:30 на въезд и с 08:00 до 03:00 на выезд.