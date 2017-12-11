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«Планета» меняет правила парковки

Любители шопинга и досуга в «Планете» не почувствуют неудобств: в дневное время и до ночи, с 08:00 до 03:00, оставить автомобиль на подземном паркинге торгового центра по-прежнему можно бесплатно.

Для постоянных гостей «Планеты» действует специальное предложение: при покупке парковочной карты на длительный срок на условиях предоплаты за 30 календарных дней с даты оформления стоимость составит 5 000 рублей.

Напоминаем, подземный паркинг работает с 08:00 до 01:30 на въезд и с 08:00 до 03:00 на выезд.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
11/12/2017
Общество
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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