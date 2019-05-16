«Планета» открывает спортивную площадку

18 мая в 15:00 в ТРЦ «Планета» пройдет открытие уличной спортивной площадки. В программе праздника турнир по стритболу, обучение трюкам на скейте, энергичный блюз рок от кавер группы BOOTLEGGERS и танцевальные номера от команд «Be One Dance» и «RUSH STYLE BREAKERS».

Уже пятый год подряд ТРЦ «Планета» открывает летнюю спортивную площадку, где все желающие могут собраться, чтобы поиграть в уличный баскетбол и пообщаться с единомышленниками. Турниры по стритболу давно стали визитной карточкой «Планеты» и традиционным местом встречи городских команд. В этом году торговый центр расширяет спортивный кластер и приглашает всех на новую скейт-площадку. Здесь можно отработать различные трюки на специальных фигурах и просто весело провести время.

В рамках открытия спортивной площадки в ТРЦ «Планета» состоится ставший уже традицией турнир по стритболу, принять участие в котором смогут все желающие – достаточно прийти на мероприятие с командой из трех человек и записаться у ведущего. В конце мероприятия победители получат ценные призы. Рядом разместится скейт-зона, где все желающие смогут покататься на скейтах, роликах и BMX. Помимо специальных фигур, гостей «Планеты» будут ждать опытные инструкторы, которые покажут разные трюки и помогут научиться их выполнять.

Праздник будет проходить под звуки блюз рока в исполнении кавер группы BOOTLEGGERS. Танцевальные команды «Be One Dance» и «RUSH STYLE BREAKERS» покажут зажигательные номера. А в перерывах посетителей ждут веселые конкурсы от ведущих. Скучно не будет!

С 24 мая спортивная площадка будет работать в обычном режиме. Каждую пятницу с 18:00 до 20:00 гости «Планеты» смогут принять участие в турнирах по стритболу на призы от торгового центра. А посетителей скейт-парка будут ждать мастер-классы от инструкторов г. Новокузнецка, которые помогут с выполнениями любых трюков и обучат новым движениям.