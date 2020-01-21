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«Планета» подарит автомобиль!

25 января в ТРЦ «Планета» пройдет финал акции «Авто за 3000 рублей!». Победителю достанется новенький автомобиль SKODA RAPID ACTIVE, а еще 8 счастливчиков получат другие ценные призы,  среди которых iPhone XR.

Для участия в акции достаточно до 24 января совершить покупки в ТРЦ «Планета» на сумму от 3 000 рублей в одном чеке, зарегистрировать чек на стойке  информации и получить специальный купон. При оплате покупок картой PLANETACARD шансы на победу удваиваются – обладатели таких чеков получают 2 купона.

25 января в 15:00 в ТРЦ «Планета» начнется финал акции. В этот день участникам необходимо с 10:00 до 15:30 опустить отрывную часть купона в специальный ящик, установленный в центральном атриуме ТРЦ «Планета». Гостей праздника ждут выступления музыкантов и интерактивная развлекательная программа. В 16:00 на сцене в центральном атриуме начнется розыгрыш призов. Помимо новенького автомобиля SKODA RAPID ACTIVE, будут разыграны iPhone XR, 2 телевизора LG и 5 подарочных карт ТРЦ «Планета» номиналом 5 000 рублей. Чтобы получить приз в случае выигрыша, не забудьте взять с собой паспорт, чек и корешок купона.

Ждем вас в ТРЦ «Планета»!

Общество
kuzbassnews.ru
21/01/2020
Общество
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