«Планета» приглашает малышей на праздник «Потрогай грузовик»

3 июня на площадке у ТРЦ «Планета» уже в 4 раз в Новокузнецке пройдет настоящий парад спецавтотранспорта – праздник «Потрогай грузовик». Здесь гости мероприятия смогут посидеть за рулем оригинальных автомобилей и узнать о них все на специальных стендах, а также сфотографироваться на память в униформе. Представители служб, эксплуатирующих данный вид автотранспорта, расскажут малышам о предназначении автомобиля, мерах безопасности, о разных жизненных ситуациях, в которых данные машины жизненно необходимы, и ответят на все интересующие вопросы.

Среди машин, которые ребята и их родители смогут изучить буквально до винтиков: пожарная машина, школьный автобус, машина скорой помощи, бетономешалка, лимузин, хлебовоз, экскаватор и многие другие.

Гостей праздника встретят профессиональные аниматоры – ростовые куклы, роботы и ведущие научного шоу. Но и это еще не всё – малышей и их родителей ждет творческая площадка с мастер-классами и чтением книг в автобусе, пройдут спортивные соревнования, ребята научатся лепить на гончарном круге и сфотографируются в автомобилях и в фотозоне «Я – пожарный». Самых бесстрашных и ловких ждет пожарная эстафета: соревнования, в ходе которых дети узнают правила тушения пожара, научатся пользоваться огнетушителем, примерят элементы одежды пожарного, а также вместе с родителями посоревнуются в скорости.

На специальной площадке ГИБДД сотрудники инспекции в интересной игровой форме обучат ребят правилам дорожного движения, покажут разметку и дорожные знаки. Малыши научатся правильно переходить пешеходные переходы, останавливаться на красный свет светофора и выполнят другие несложные и полезные задания. Для любителей спорта неподалеку разместят футбольные ворота, где все желающие смогут посоревноваться с профессионалами в забивании гола, сделать разминку или поучаствовать в спортивных детских конкурсах.

Праздничную атмосферу и музыкальное сопровождение обеспечат профессиональный ведущий и диджей, юные вокалисты – ученики школ «Солист»и VoiceStar, и танцоры из студий «СахАр», «Либертэ» и других. Также в программе – удивительные акробатические номера, слинготанцы, выступление чирлидеров и завораживающее шоу мыльных пузырей! Ярким завершением праздника станет зажигательная детская дискотека.

Ждем вас на празднике «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Планета» 3 июня – море веселья и новых знаний для всей семьи.